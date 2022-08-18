Арестович отмечает, что оккупанты продвигаются "в обратную сторону".

Российские оккупанты зашли в стратегический тупик, ВСУ удалось сдвинуть врага с насиженных позиций.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Не то что нет продвижения, или они микроскопические. Продвижение есть в обратную сторону. За месяц и пять дней - ни-че-го", - отметил Арестович.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что оккупанты пытаются улучшить свое положение, но стратегически это безнадежно для них.

По его словам, сейчас самые тяжелые боевые действия происходят на Авдеевском, Бахмутском направлениях, на Харьковщине и еще некоторых.

Президент традиционно выразил благодарность каждому и каждой, кто выдерживает это давление, кто защищает позиции, кто помогает нашим воинам. Зеленский также сообщил, что вечером подписал новые указы о новом награждении украинских воинов.

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