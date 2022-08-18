В таком случае претензии России по Крыму отпадут, уверен эксперт.

Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что Украине сейчас необходимо нанести удар по Крымскому мосту. Тогда оккупанты спешно будут покидать полуостров.

Об этом Ослунд написал в своем Twitter- аккаунте.

"Украине пора снести Керченский мост!"– написал Ослунд.

Эксперт обеспокоен слухами о том, что Совет нацбезопасности США якобы запретила Украине бить по Крымскому мосту, угрожая сократить объемы военной помощи.

"Я надеюсь, что это неправда, потому что Украина должна бомбить Керченский мост. Если Украина разбомбит Керченский мост, претензии России на Крым развалятся", – заявил он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, что по Крымскому мосту рано или поздно будет нанесен удар, однако поражение такой цели не является простой задачей. Наиболее эффективными, по его мнению, выглядят групповые удары по мосту американскими ракетами ATACMS в случае их поступления на вооружение ВСУ.

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