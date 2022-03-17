Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев устроить "тотальную рельсовую войну" противнику на оккупированных территориях.
Об этом он написал в Facebook. Арестович отметил, что в первую очередь это касается направлений: Крым - Мелитополь, Крым - Херсон, Валуйки - Купянск, Гомель - Киев (общее направление).
"Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно на направлении Крым - Мелитополь. По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь", - написал Арестович.
При этом он призывает трезво оценивать свои силы и возможности, поскольку пути сообщения охраняют российские оккупанты.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 16 марта украинские военные уничтожили 84 российских самолета и 108 вертолетов.