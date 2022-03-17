Он отмечает, что срыв снабжения противника по железным дорогам может радикально изменить ситуацию в нашу пользу.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев устроить "тотальную рельсовую войну" противнику на оккупированных территориях.

Об этом он написал в Facebook. Арестович отметил, что в первую очередь это касается направлений: Крым - Мелитополь, Крым - Херсон, Валуйки - Купянск, Гомель - Киев (общее направление).

"Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно на направлении Крым - Мелитополь. По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь", - написал Арестович.

При этом он призывает трезво оценивать свои силы и возможности, поскольку пути сообщения охраняют российские оккупанты.

Война против Украины: