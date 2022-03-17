24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / Фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев устроить "тотальную рельсовую войну" противнику на оккупированных территориях.

Об этом он написал в Facebook. Арестович отметил, что в первую очередь это касается направлений: Крым - Мелитополь, Крым - Херсон, Валуйки - Купянск, Гомель - Киев (общее направление).

"Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно на направлении Крым - Мелитополь. По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь", - написал Арестович.

При этом он призывает трезво оценивать свои силы и возможности, поскольку пути сообщения охраняют российские оккупанты.

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
  • По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
  • По состоянию на 16 марта украинские военные уничтожили 84 российских самолета и 108 вертолетов.