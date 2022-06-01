В частности, Арестович отметил, что оккупанты готовятся наступать на Запорожье, однако выразил сомнение, что это произойдет.

Российские оккупанты предприняли попытки продвинуться в районе Гуляйполя, однако провалили их, и теперь готовятся наступать в направлении Запорожья.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "24 канала".

"Оккупанты пытались наступать на Гуляйполевском направлении, но успеха не имеют. Стоят в Васильевке, где, кстати, тоже по ним мощно ударили, и пытаются наступать на Запорожье", – сказал он.

В частности, Арестович отметил, что оккупанты готовятся наступать на Запорожье, однако выразил сомнение, что это произойдет.

"Они готовятся, но посмотрим, будет ли это", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 30 мая стало известно, что российские оккупанты перебросили в Запорожскую область более 50 единиц устаревших моделей танков - Т-62 и Т-72Б. "Эту бронетехнику вероятнее всего будут использовать для укрепления оборонительных позиций оккупантов или найдут смельчаков, которые бы согласились пойти в наступление на машинах, которые не смогут устоять против современного противотанкового вооружения, которого достаточно в ВСУ", - прокомментировал тогда глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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