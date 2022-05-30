Российские оккупанты привлекли в Запорожскую область более 50 единиц устаревших моделей танков - Т-62 и Т-72Б.
Об этом сообщает в Telegram Запорожская областная военная администрация со ссылкой на главу ОВА Александра Старуха.
"Эту бронетехнику вероятнее всего будут использовать для укрепления оборонительных позиций оккупантов или найдут смельчаков, которые бы согласились пойти в наступление на машинах, которые не смогут устоять против современного противотанкового вооружения, которого достаточно в ВСУ", - сказал он.
Также Старух рассказал, что сегодня в Мелитополе произошел взрыв. При этом он напомнил, что похожая ситуация происходила в Донецкой области. По его словам, происходит разделение власти среди коллаборантов и оккупантов.
Старух рассказал также, что российские оккупанты пытаются заставить местное население подавать заявки на получение российского паспорта.
"У них заканчивается "пушечное мясо". Посмотрите на опыт жителей Крыма, Донецкой и Луганской областей. Те, кто получил российский паспорт, затем получили оружие и были отправлены в окопы. Все просто и понятно. Российский паспорт - это билет в окоп", - отметил глава ОВА.
Напомним, ВСУ продолжают успешное контрнаступление на Херсонщине и Запорожье.