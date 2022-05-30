Противник сегодня также потерял беспилотник, поделились в Вооруженных силах Украины.

За сутки на востоке Украины ликвидировано около 50 оккупантов и несколько единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 30 мая, наши воины уничтожили: личного состава - до 50, танков - 1, БМП - 1, САУ - 1, минометов - 3", - говорится в сообщении.

Также уничтожен один вражеский беспилотник.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Российские войска сначала сбрасывали бомбы на объекты военной инфраструктуры, а затем атаковали и жилье мирных жителей. Позже противник пошел в наступление на востоке Украины.

В ООН сообщали, что из-за действий оккупантов в нашей стране уже задокументирована гибель более 3 380 человек.

Украинские воины давали достойный отпор противнику. 30 мая стало известно, что ночью на юге наши воины уничтожили 46 противников, вражеские технику и склад боеприпасов.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что по состоянию на 30 мая на нашей земле уничтожили примерно 30 тысяч 350 противников и, в частности, 1 349 вражеских танков.

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