За сутки на востоке Украины ликвидировано около 50 оккупантов и несколько единиц вражеской техники.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" Вооруженных сил Украины.
"Сегодня, 30 мая, наши воины уничтожили: личного состава - до 50, танков - 1, БМП - 1, САУ - 1, минометов - 3", - говорится в сообщении.
Также уничтожен один вражеский беспилотник.
Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Российские войска сначала сбрасывали бомбы на объекты военной инфраструктуры, а затем атаковали и жилье мирных жителей. Позже противник пошел в наступление на востоке Украины.
В ООН сообщали, что из-за действий оккупантов в нашей стране уже задокументирована гибель более 3 380 человек.
Украинские воины давали достойный отпор противнику. 30 мая стало известно, что ночью на юге наши воины уничтожили 46 противников, вражеские технику и склад боеприпасов.
В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что по состоянию на 30 мая на нашей земле уничтожили примерно 30 тысяч 350 противников и, в частности, 1 349 вражеских танков.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Украине уничтожили российского капитана: командовал ротой десантников (фото)
- Оккупанты загрузили украинскую сталь в Мариуполе: советник мэра сообщил, когда и куда ее отправят
- Новый обстрел Харькова: под огнем оказались девять улиц, названо число пострадавших