Советник главы ОП прогнозирует провал российских планов в Украине.

Россия пытается истощить Вооруженные силы Украины, чтобы не дать им накопить в нужном количестве западное оружие.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

По его словам, из-за этого "все, что мы могли бы накопить – выстреливаем за день".

"Это и мешает нам собрать силы для контрнаступления. Такой опасности, как была в начале войны, уже не будет. Но придется воевать долго и останавливать эти все наступления, - отметил он.

Арестович убежден, что затягивание со стороны РФ не только влечет трудности с контрнаступлением ВСУ, но и будет медленно истощать украинскую экономику и военные силы.

"Не думаю, что этот план Россия воплотит. Я считаю, что ленд-лиз от Америки победит российские попытки. Но это точно может длиться месяцами, поэтому нужно настраиваться, что конфликт будет долгим и кровавым", - предостерег он.

По его словамЮ ситуация на фронте действительно тяжелая. Если смотреть на нее глазами простого солдата - действительно трудно терять побратимов и маневрировать между постоянными артиллерийскими и авиационными обстрелами.

"Однако если смотреть на общую линию фронта и проводить проекцию на войну по всей стране, то россияне не достигают цели этой операции, по меньшей мере", - заверил он.

Отметим, недавно Арестович "обновил" свой прогноз относительно сроков войны, заявив, что она может продлиться до 2042 года, но в ином формате.

Ранее он говорил, что война может продлиться до 2035 года, за этот период "гарантированы" регулярные военные столкновения. "Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет", - отмечал Арестович 10 апреля.