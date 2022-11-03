Вражескому "Аллигатору" не помогла мощная система защиты от ракетных атак, отметил журналист.

В среду, 2 ноября, украинские воины в Херсонской области в рамках контрнаступления нашли обломки российского боевого вертолета Ка-52 ("Аллигатор"), сбитого нашими защитниками в конце прошлого месяца.

Противники держали под контролем эту местность и, судя по следам от колес, приезжали на место падения борта, но не забрали сгоревшие останки офицеров - "бросили гнить в поле", написал журналист Юрий Бутусов в Facebook.

По его словам, наши воины готовы обменять останки ликвидированных противников на захваченных в плен соотечественников или на тела бойцов, которые находятся на временно захваченной территории.

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"…в ходе наступления в… Херсонской области обнаружили обломки российского боевого вертолета Ка-52, сбитого в октябре… Мощная система защиты от ракетных атак не защитила Ка-52, и снова в который раз не сработали катапультные кресла вертолета, которые постоянно расхваливали российские медиа как "не имеющие аналогов в мире", - поделился журналист.

Контрнаступление в Херсонской области во время войны с РФ - самые важные новости

Армия Украины в конце августа пошла в контрнаступление на ряде направлений. По состоянию на 21 октября стало известно, что в Херсонской области освободили свыше 80 населенных пунктов.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предупредили, что враги способны атаковать Каховскую гидроэлектростанцию (находится возле Новой Каховки), обвинить в этом Киев, а потом воспользоваться спровоцированным наводнением для прикрытия отступления. Враги в Херсонской области уже начали массовую эвакуацию.

В конце октября руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что противник готовится держать Херсон - пытается создать первую линию обороны и занимается подготовкой оборонительных рубежей на левом берегу Днепра.

Гуменюк добавила, что, вероятно, врагу дали приказ держаться до последнего.

Оккупанты в Украине уже понесли очень серьезные потери - по состоянию на 3 ноября ликвидированы 74 тысячи противников и, в частности, 258 вражеских вертолетов.

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