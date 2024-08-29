ЗРПК "Панцирь-С1М" представляет собой выставочный образец, предлагавшийся в основном на экспорт в "жаркие" страны.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил данные о размещении на Керченском мосту зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1", о чем писал Telegram-канала "Крымский ветер".

Аналитик отметил, что по этому поводу есть несколько любопытных уточнений. "Первое - на фото изображен уникальный для оккупантов ЗРПК "Панцирь-С1М", поскольку на данный момент он не являющийся серийным изделием", - отметил эксперт.

"Второй момент - этот ЗРПК "Панцирь-С1М" представляет собой выставочный образец, предлагавшийся в основном на экспорт в "жаркие" страны, поэтому у него специфический пустынный камуфляж. Именно эта машина была выставлена на форуме "Армия-2021", а затем путешествовала по выставкам и демонстрировалась на парадах. Теперь, вот, "охраняет" Керченский мост...", - сказал Коваленко.

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Он отметил, что обычные "Панцири" у оккупантов не закончились, поскольку их произведство в РФ налажено. "Но, то, что оккупанты не могут своим производством компенсировать потери и полностью закрыть потребности - факт. И этот пустынный, выставочный экземпляр, прямое тому доказательство", - констатировал аналитик.

Ситуация в Крыму

В июле морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в оккупированном Крыму. Это была совместная операция СБУ и ВМС ВСУ. "Оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму. Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера", - рассказал тогда источник, знакомый с ситуацией.

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