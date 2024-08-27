Атаку ожидают в ближайшие дни, отметил заместитель постоянного представителя президента в Крыму.

Российские захватчики боятся уничтожения Крымского моста, это также осознает и местное население, которое бежит с оккупированного полуострова, рассказал заместитель постоянного представителя президента в Крыму Денис Чистиков, передает NV.

"Проблемы с Крымским мостом население ощущает: видим и по количеству пробок, которые за последние две недели мы наблюдаем - именно в сторону Тамани, со стороны Керчи", - отметил он.

По его словам, ранее из-за проверок перед Крымским мостом пробки создавались искусственно, и было впечатление наплыва туристов.

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"Сейчас мы видим, что в течение дня - от 600 до 1000 автомобилей простаивает в пробках в сторону Российской Федерации. И это уже продолжается более двух недель. Поэтому, исходя из этого, мы понимаем, что они осознают (вероятность уничтожения моста - УНИАН)", - сказал чиновник.

Он добавил, что атаку ожидают в ближайшие дни, россияне при этом пытаются успокаивать себя и местное население, уверяя, что вокруг моста "одно из лучших ПВО", но уверенности у них нет.

Уничтожение Крымского моста - что сообщалось

Напомним, украинские военные уже разработали план деоккупации Крыма и уничтожения Керченского моста, заявлял представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, россияне держатся за Крым, ведь эта территория является важной с точки зрения военной логистики, снабжения.

Также недавно на российском телевидении местные "эксперты" заговорили о приближении еще одного масштабного наступления украинских войск в конце лета и массированном ударе F-16 по Крымскому мосту.

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