В СБУ знают о месте его пребывания и проводят мероприятия для привлечения к ответственности.

Служба безопасности Украины установила личность "чиновника" оккупационной администрации в захваченной части Херсонщины, который помогает врагу восстановить подачу пресной воды в оккупированный Крым. Сейчас злоумышленник находится на временно оккупированной территории.

Как сообщает СБУ в своем Telegram, злоумышленником является бывший руководитель Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

"Именно он после захвата региона добровольно пошел на сотрудничество с агрессором и согласился возглавить созданное оккупантами "государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области". На этой "должности" он выполняет указания Кремля по налаживанию бесперебойного водоснабжения в военных баз РФ на территории украинского полуострова", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, для этого коллаборационист подписал "поручение" относительно незаконного присоединения в состав оккупационного органа подразделений северо-крымского канала. Через эту гидротехническую артерию он пытается обеспечить подачу днепровской воды к местам временной дислокации оккупационных группировок в захваченной части юга Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что сейчас злоумышленник находится на временно оккупированной территории Херсонщины, однако сотрудники СБУ знают о месте его пребывания и проводят комплексные мероприятия для привлечения к ответственности.

Предатели и коллаборанты

Недавно УНИАН уже сообщал, что СБУ задержала предательницу из Купянска, которая пыталась бежать в ЕС. Правоохранители не прекращают находить коллаборантов, которые работали на рашистов.

Кроме этого, уже арестован коллаборанта из Херсонской области, который способствовал переходу на рубли. Однако предатели есть не только на временно оккупированных территориях. Так, в Одесской области задержали женщину, которая собирала деньги для оккупантов и "любила" Россию.

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