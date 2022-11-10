Потеря западного берега реки Днепр помешает РФ осуществить стратегическое стремление - создать сухопутный коридор в Одессу.

Уход российских оккупантов из правобережной части Херсонской области будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонительными позициями и прикрытием отходных сил артиллерийским огнем.

В свежем обзоре британская разведка отметила, что способность России поддерживать свои силы на западном берегу Днепра оказалась под угрозой из-за украинских ударов по российским маршрутам снабжения.

Во время отступления российские войска разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских войск.

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"Потеря западного берега реки Днепр возле Херсона, скорее всего, помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный коридор до Одессы. Из-за ограниченного количества пунктов пересечения российские силы будут уязвимы во время форсирования Днепра. Вполне вероятно, что отход будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонительными позициями и артиллерийским огнем, прикрывающим отходные силы", - поясняется в обзоре.

Отступление РФ из Херсона

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега реки Днепр на Херсонщине.

Генерал Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в Украине, подтвердил, что они отойдут на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав основной причиной проблемы со снабжением.

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