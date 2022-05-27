По мнению председателя правления Центра Андрея Загороднюка, при условии поставок Украине всего обещанного оружия, ход войны будет изменен в пользу нашего государства.

Вероятность передачи Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS является очень высокой, вопрос лишь во времени.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил председатель правления Центра оборонных стратегий, министр обороны в 2019-2020 годах Андрей Загороднюк.

"Я абсолютно уверен, что MLRS из Америки к нам приедут, но здесь вопрос времени. Шансы очень высоки, больше 90%, что мы увидим это оружие у нас", - сказал он.

По его словам, у США есть опасения относительно того, как Украина будет использовать это оружие, ведь оно очень мощное и почти не имеет никакого противодействия.

"Они понимают, что потери среди россиян будут очень большими и поэтому аналитики думают, как на это ответит Путин", - пояснил эксперт, добавив, что американский политикум принимает решение с помощью аналитических данных, а не из-за теоретических опасений.

Загороднюк также объяснил отказ Израиля поставлять Украине противотанковое оружие тем, что израильское правительство не хочет обострять отношения с Россией. А затягивание поставок оружия Германией он связывает с крупным проникновением российского бизнеса в структуру экономики ФРГ.

"С Германией будет лучше, и мы сможем их продавить, потому что они базируются на либеральных ценностях... А с Израилем немного сложнее, но наша большая диаспора работает над этим", - сказал он.

В то же время глава Центра оборонных стратегий считает, что при условии поставки Украине всего обещанного оружия, ход войны будет изменен в пользу нашего государства.

"В случае предоставления нам всего обещанного оружия, к зиме мы точно можем освободить те территории, которые были заняты после 24 февраля. А что будет делаться дальше – будет решать военное командование", - заявил он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на CNN, Администрация президента США Джо Байдена готовит решение об увеличении объемов поставок Украине вооружения, в частности, речь идет о современных реактивных системах дальнего радиуса действия, ведь именно такие прежде всего просят украинские власти.

Администрация Байдена склоняется к отправке этих систем в рамках большого пакета военной помощи Украине, о котором может быть объявлено не ранее следующей недели. Также украинские власти просят предоставить высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призывает США не медлить с принятием решения о передаче Украине реактивных систем залпового огня.

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