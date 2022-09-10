Украина может получить мобильные береговые противокорабельные комплексы Harpoon.

Мобильные береговые противокорабельные комплексы Harpoon могут предоставить Украине новые возможности в борьбе с Черноморским флотом РФ.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мобильность комплекса Harpoon даст возможность начать ловить Черноморский флот и потихоньку его топить. Топить нам его все равно придется. Не утопив его, мы не получим господство в море", – заявил он. Видео дня

Эксперт добавил, что дальность пуска комплекса Harpoon – 220 километров.

Ранее стало известно, что Украина может получить мобильные береговые противокорабельные комплексы Harpoon на автомобильной базе.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал, что в Черноморском флоте РФ очень боятся противокорабельных ракет Harpoon и "Нептун".

Противокорабельные ракеты Harpoon

Это американская противокорабельная крылатая ракета, одна из самых распространенных в мире.

Ракета разработана компанией "МакДоннелл-Дуглас", в настоящее время производится на предприятиях корпорации "Боинг".

Harpoon – малогабаритная ракета с дозвуковой скоростью полета, осколочно-фугасной боевой частью массой 225 килограмм. Максимальная дальность стрельбы зависит от носителя, модификации ракеты и целеуказания, составляет от 90 до 220 километров.

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