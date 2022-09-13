По словам западных чиновников, недавние успехи ВСУ на фронте укрепили аргументы стран НАТО и их партнеров в необходимости предоставления Украине истребителей.

На фоне недавних успехов ВСУ западные союзники воодушевленно обсуждают вопрос целесообразности предоставления Украине истребителей.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на соответствующее заявление высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Отмечается, что, по словам западных чиновников, недавние успехи ВСУ на фронте укрепили аргументы стран НАТО и их партнеров в необходимости предоставления Украине самолетов.

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"Высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что Вашингтон и его союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины, такие как противовоздушная оборона и вопрос о целесообразности предоставления Киеву истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе", – говорится в публикации.

Как известно, на сегодняшний день США и их союзники отказывались это делать.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина нуждается в истребителях F-15 и F-16. В Воздушных силах ВСУ при этом отметили, что вместе с такими самолетами Украине понадобятся и обученные пилоты.

Для эффективного контрнаступления украинским защитникам нужны дальнобойные ракеты ATACMS, больше реактивных систем HIMARS, MLRS, танки и авиация, заявлял экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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