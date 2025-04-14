Местные жители рассказывают, что украинские солдаты "не обращались с ними плохо".

После вторжения украинской армии в Курскую область многие жители, которые эвакуировались с оккупированных территорий, жаловались на плохие условия в эвакуационных центрах и задержки с государственной поддержкой. При этом оставшиеся в Курской области жители многие мясяцы жили без медицинской помощи, энергоснабжения и телекоммуникаций — и с дефицитом продовольствия и воды. И этот гуманитарный кризис был, по крайней мере, отчасти, делом рук самой Москвы, пишет Financial Times.

"Многие жители обвиняли в своих страданиях украинские силы, указывая на случаи мародерства и грубого обращения во время обысков домов. Но многие также возлагали ответственность на российские власти за пренебрежение ими", - отмечает издание.

Как отмечает военный аналитик и руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, характер оккупации в Курской области России "заметно отличался" от того, что делали российские войска, когда они пытались взять Киев в 2022 году.

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"В Курской области не было сообщений о "чистках", в отличие от Киевской области. Некоторые жители вспоминали, что получали гуманитарную и медицинскую помощь от украинских сил. Обе стороны подтвердили, что мирные жители были эвакуированы через Украину и Беларусь в Россию — сценарий, немыслимый в Киеве", — сказал он, отметив, что Москве еще предстоит представить достоверные доказательства военных преступлений или убийств мирных жителей украинскими силами на Курщине.

Как рассказал FT украинский солдат, Виталий, военные медики Украины время от времени лечили российских мирных жителей и доставляли необходимые лекарства, такие как инсулин.

Однако все больницы, магазины, аптеки и даже газо- и водоснабжение были отключены. Хотя солдаты привозили сухую еду, а иногда и воду, большинство жителей полагались на продукты собственного производства. Они готовили на кострах или самодельных печах и топили снег для получения воды зимой.

При этом российские государственные СМИ цитируют жителей, описывающих ракетные и беспилотные удары, поражающие их дома. Некоторые из них упомянули обыски домов во время поисков российских войск, заявив, что некоторых жителей заставляли лежать лицом вниз. Другие сообщили о грабежах.

"Мы не можем проверить заявления, но считаем, что отдельные случаи мародерства, вероятно, имели место", — сказал Левиев.

В то же время родители россиянки Любови Антипиной, которые остались на захваченной ВСУ территории, рассказали ей, что украинцы "не обращались с ними плохо". Украинские солдаты, которые были развернуты в Курской области, также описали атмосферу как спокойную.

"Честно говоря, я думал, что мы будем действовать более агрессивно. Но когда видишь людей, которые просто в беде", — сказал Виталий. "Мы на войне — это отстой для нас. Но они оказались в зоне боевых действий. Это отстой и для них".

Курская операция - что надо знать

ВСУ начали операцию на Курщине в августе 2024 года, заняв ряд населенных пунктов, используя эффект неожиданности.

Позже украинский президент Владимир Зеленский объяснил, что эта операция понадобилась для того, чтобы помешать планам россиян наступать на Сумскую область.

В настоящее время ВСУ отступают в Курской области под натиском российских войск и занимают более выгодные позиции. 22 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что среди главных целей операции было истощение противника, уничтожение его личного состава. Там отметили, что Кремлю пришлось создать три новые группировки общей численностью около 90 тыс. солдат, а также привлечь 12 тыс. военнослужащих Северной Кореи, чтобы вытеснить ВСУ с Курщины.

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