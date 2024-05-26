О деталях атаки не сообщается.

Российские захватнические войска уничтожили аэропорт в Запорожье. Об этом сообщает народный депутат Украины Муса Магомедов.

Он опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, на которых можно увидеть масштаб разрушений. "Очередной аэропорт-красавец развалили, в этот раз в Запорожье. Горите вы в аду. В отдельном. Для тех, кто уничтожает наши аэропорты - ворота свободы, точно есть персональный ад", - написал нардеп.

Речь идет о коммунальном предприятии "Международный аэропорт Запорожья", который прекратил работу в начале полномасштабной войны. В Запорожской областной военной администрации пока не комментировали атаку.

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Авиаперелеты в Украине: что известно

Напомним, небо страны было закрыто для гражданской авиации в первый же день полномасштабного вторжения РФ. Российские захватчики нанесли удары по ряду из них, уничтожая инфраструктуру и взлетно-посадочные полосы.

Возобновление полетов неоднократно обсуждалось, однако решения все еще нет. В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что идет работа над возобновлением работы одного из аэропортов.

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