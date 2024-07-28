Таким образом президент косвенно подтвердил информацию об атаке на аэродром "Оленья" в России.

Президент Владимир Зеленский косвенно подтвердил ранее озвученную в СМИ информацию об успешном ударе украинских дронов по российскому военному аэродрому "Оленья" возле Мурманска. Соответствующее заявление он сделал в вечернем видеообращении к нации 28 июля.

Глава государства не стал вдаваться в подробности, но дал четко понять, о чем именно идет речь.

"Хочу отметить сегодня наших воинов, которые обеспечивают украинскую дальнобойность. А именно - 9-й департамент ГУР: меткость на дистанции почти 1800 километров от нашей границы. Действительно очень весомо! Спасибо вам за это. Также спасибо воинам СБУ", - заявил он.

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Удар по аэродрому "Оленья": что известно

Как сообщали источники УНИАН, в ночь на 27 июля в результате операции Главного управления разведки были атакованы вражеские военные аэродромы в городе Энгельс Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Оленья" в Мурманской области. До сих пор официальных подтверждений этой информации не было.

Удар по аэродрому "Оленья" является примечательным по двум причинам. Во-первых, там базировалась значительная часть российских стратегических ракетоносцев, которые обстреливают Украину крылатыми ракетами. Во-вторых, расстояние до аэродрома от границы Украины составляет около 1800 км, что до недавнего времени было непреодолимым препятствием для Сил обороны.

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