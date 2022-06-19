Администрация Байдена работает над тем, чтобы РФ не смогла "поглотить" Украину, ведь это спровоцирует Путина на агрессию в отношении других стран.

Администрация президента США Джо Байдена обсуждала возможность затяжной войны в Украине еще до полномасштабного вторжения РФ в феврале.

Об этом сообщает The Washingtonn Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

В Белом доме надеются, что новое вооружение, санкции и дипломатическая изоляция России повлияют на окончательное завершение войны путем переговоров, уменьшая готовность Владимира Путина продолжать борьбу.

Как пишет WP, Вашингтон работает над тем, чтобы Россия не смогла "поглотить" Украину, ведь это спровоцирует Путина на агрессию в отношении других стран.

"Для нас ориентиром является то, что следствие способности России достичь своих максималистских стремлений будет очень плохим для США, очень плохим для наших партнеров и союзников, и не менее плохим для всего мира", - отметил чиновник Госдепа.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон назвал четыре шага для укрепления способности Украины для самозащиты от агрессии Российской Федерации.

По мнению премьера, Россия готовится к затяжной войне, а поражения не остановят Путина. Джонсон призвал ускорить поставки вооружения, поддержать жизнеспособность Украинского государства в выполнении его функций, создать альтернативные маршруты для украинского экспорта и возобновить экспорт зерновых.

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