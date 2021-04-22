Боевых потерь среди украинских военнослужащих 21 апреля не было.

За прошедшие сутки, 21 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сводке пресс-службы Министерства обороны.

Читайте такжеВ ТКГ спрогнозировали, когда эскалация на Донбассе пойдет на спадВ частности, возле населенных пунктов Пески и Пивденное российские оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса, а возле Шум и Первомайска - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новгородское боевики открывали огонь из боевой машины пехоты, а возле Каменки - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Красногоровки оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О факте нарушения со стороны вооруженных формирований РФ украинская сторона Совместного центра по контролю и координации уведомила представителей ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 зафиксировано три обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В частности, неподалеку от населенного пункта Пивденное боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а возле Зайцевого - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков - обстреливали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сводке.

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Автор: Наталья Ничишина