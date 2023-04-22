За прошедшие семь дней украинские защитники оборудовали несколько десятков минных полей и заграждений.

На севере Украины продолжаются работы по возведению оборонных сооружений. Защитники государства вырыли более 3 тыс. метров траншей и 4,5 тыс. метров противотанковых рвов. А в течение недели бойцы установили 6,5 тыс. мин.

Такой информацией поделился командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев на личной странице на Facebook. Он заявил, что ситуация на севере Украины контролирована. Командиры каждого звена выполняют возложенные на них задания.

"Только за прошедшую неделю установлено несколько десятков противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 6,5 тыс. мин. Вдоль государственной границы вырыто около 3 тыс. метров траншей и 4,5 тыс. метров противотанковых рвов. Оборудовано несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники", — рассказал Наев.

Видео дня

Ситуация на севере страны: последняя информация

Активные боевые действия в северных регионах Украины не ведутся. Однако рашисты регулярно обстреливают приграничные территории с применением разного вооружения.

Оккупанты 20 апреля устроили бомбардировку из ствольной артиллерии сел Галагановка и Леоновка Семеновской ОТГ Новгород-Северского района Черниговщины. В результате ударов погибла 25-летняя девушка. Она скончалась от полученных ранений в больнице.

За два дня до этого рашисты атаковали село Речки Сумского района. Из-за артиллерийских обстрелов погибла 83-летняя женщина.

Вас также могут заинтересовать новости: