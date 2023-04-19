Президент Украины подчеркнул, что украинцы гордятся крепкими пограничниками.

Президент Владимир Зеленский посетил участок границы Украины с Беларусью и Польшей.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram. "Волынь. Граница Украины с Беларусью и Польшей. Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут", - отметил он.

Президент подчеркнул, что украинцы гордятся "крепкими пограничниками". "Сохраните мощь, справедливость и ярость, которая есть у нас при защите нашего государства. Всем только победы", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский ознакомился с обустройством государственного рубежа на этом направлении.

В частности, президенту доложили, что для обеспечения надежной защиты украинской границы и готовности к отражению возможного вторжения противника с территории Беларуси происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений и настройка систем удаленного видеонаблюдения.

Пограничники продемонстрировали объем работ, которые были выполнены с начала 2022 года для укрепления границы с Беларусью в пределах Волынской области.

Президент также осмотрел пункт наблюдения и двухуровневую систему рвов на границе. С позиции наблюдательного поста было продемонстрировано, как с помощью систем удаленного видеонаблюдения осуществляется круглосуточный надзор за линией границы. Главе государства показали системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Зеленский пообщался с военнослужащими Госпогранслужбы и вручил им награды, в частности, ордена Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" III степени, а также медали "За военную службу Украине".

Интересные новости о Зеленском - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке в Донецкой области. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" насчет ситуации в районе его ответственности. Также президент вручил военнослужащим государственные награды.

В тот же день Зеленский посетил Полтавскую область. В частности, провел в Полтаве совещание по ситуации в регионе, а также побывал в медучреждении в Полтавской области, в котором проходят лечение украинские военнослужащие, и вручил им награды.

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