В оккупированном Луганске боеприпасы валяются прямо на улице – ИС

Местные жители находят боеприпасы прямо на улице, что несет угрозу населению.

В Луганске в последнее время стала нормой ситуация, когда любой житель, включая детей, может обнаружить спокойно лежащими на тротуаре или в кустах боеприпасы.

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в некоторых случаях граждане их сдают «правоохранителям», как, например, жительница Луганска, которая обнаружила гранату в районе улицы Острая Могила.

Не менее «повезло» еще одному луганчанину, который также на текущей неделе, на квартале Шевченко нашел прямо на улице 43 патрона калибра 9 мм. «В данном случае он также сдал боеприпасы, при этом, остается только догадываться, сколько таких «находок» не придается огласке, и несет в себе потенциальную угрозу населению оккупированных территорий», – говорится в сообщении ИС.