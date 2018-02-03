Боевики собирают на военные сборы работников предприятий оккупированных территорий - Гуцуляк

14:49, 03 февраля 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки оборонного ведомства.

По его словам, на временно оккупированных территориях Донбасса командование российских оккупационных войск начало второй этап проведения военных сборов с резервистами, который продлится до 10 февраля.

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«В рамках мероприятий по подготовке резервов для соединений и частей российских оккупационных войск будет проверяться мобилизационный ресурс на предприятиях и в хозяйствах различных форм собственности. При этом на военные сборы под руководством российских инструкторов в обязательном принудительном порядке будут вызваны все лица мужского пола в возрасте до 40 лет», - отметил спикер.

Кроме того, добавил он, проводится проверка медицинских учреждений с целью отбора лиц, которые находятся на диспансерном учете, однако могут, в случае необходимости, выполнять задачи в составе т.н. военных подразделений оккупантов.

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Теги: #штаб АТО#боевики на Донбассе#оккупированный Донбасс