Боевики "репетируют" наступление и готовятся к встрече с "Джавелинами" на Донбассе – ИС

Российские офицеры проверяют качество оснащения бронетехники дополнительными средствами защиты.

Представители оккупационного контингента на Донбассе пытаются усилить степень защиты своей бронетехники, опасаясь появления у украинских военных ПТРК FGM-148 “Javelin”

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», для проверки готовности и качества проведенных работ по оборудованию бронетехники дополнительными средствами защиты от ПТРК FGM-148 “Javelin”, в частях и подразделениях 1 и 2 АК начали работать комиссии под руководством офицеров ВС РФ.

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Также отмечается, что основные усилия командования 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск были сосредоточены на поддержании боевой готовности войск, инженерном оборудовании местности, проведении плановых мероприятий по боевой подготовке, проверке ситуации в подчиненных подразделениях.

«Дежурные артиллерийские расчеты противника находятся в состоянии постоянной готовности нанести огневой удар по ВС Украины, также ежедневно проводятся тренировки по отработке вопросов развертывания и выхода на передовые огневые позиции для нанесения огневых ударов», – говорится в сообщении ИС.

Кроме этого, в рамках зимнего периода обучения противник на полигонах “Центральный”, “Удалой”, “Ударный”, “Приморский” интенсивно проводит мероприятия боевой подготовки с целью слаживания действий подразделений при проведении наступательных действий.