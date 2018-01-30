Инспекция из США оценила возможности Украины по хранению "Джавелинов"
19:23, 30 января 2018
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В том случае, если ракеты закончатся, стоимость каждого выстрела составит от 80 до 100 тысяч долларов.
Иллюстрация / REUTERS
В Украине уже побывала предварительная комиссия США, которая оценивала возможности страны по хранению и применению противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
Об этом пишет LIGA.net.
"Дата поставки зависит от США. Сейчас изучается обстановка в Украине. Комиссия из США уже приезжала изучать местность", - говорит один из военных собеседников.
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Предварительно речь идет о поставках на $47 млн: 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет.
В том случае, если ракеты закончатся, стоимость каждого выстрела составит от 80 до 100 тысяч долларов. Но их тоже компенсируют, если понадобится - но уже без шума в прессе, говорят осведомленные источники.
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