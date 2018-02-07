Сутки на Донбассе: враг увеличил количество обстрелов, пострадали четверо бойцов ВСУ

Вследствие вражеского огня на Донбассе трое украинских воинов получили ранения, еще один - получил боевое травмирования.

За прошедшие сутки враг увеличил количество вооруженных провокаций. Всего зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны захватчиков. Вследствие вражеского огня трое украинских воинов получили ранения, еще один – получил боевое травмирование, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 6 февраля.

Российско-оккупационные войска продолжили обстреливать опорные пункты Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Особенно активно противник нарушал договоренности о прекращении огня в вечернее время.

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На Луганском направлении из-за темного времени суток, враг активизировался возле Троицкого – оккупанты неоднократно вели огонь по украинским позициям из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов. Из противотанкового ракетного комплекса противник обстреливал защитников Крымского, из гранатометов – защитников Катериновки, а из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие неподалеку Станицы Луганской. В светлую суток российский агрессор вел огонь из минометов калибра 120 и 82-мм неподалеку Новозвановки, а по позициям вблизи Новоалександровки захватчики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена на Приазовье. В частности, минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы боевики применили у Лебединского. Из 82-мм міномету и пехотного вооружения российско-оккупационные подразделения вели огонь по украинским опорных пунктах вблизи Павлополя, а из минометов калибра 120-мм – в районе Широкиного. Кроме того, неподалеку Богдановки противник осуществил обстрел из вооружения БМП, а у Водяного – из стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, недавно беспилотники ОБСЕ "заметили" танковую позицию боевиков на Луганщине.