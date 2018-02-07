Сутки на Донбассе: враг увеличил количество обстрелов, пострадали четверо бойцов ВСУ
За прошедшие сутки враг увеличил количество вооруженных провокаций. Всего зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны захватчиков. Вследствие вражеского огня трое украинских воинов получили ранения, еще один – получил боевое травмирование, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 6 февраля.
Российско-оккупационные войска продолжили обстреливать опорные пункты Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Особенно активно противник нарушал договоренности о прекращении огня в вечернее время.
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На Луганском направлении из-за темного времени суток, враг активизировался возле Троицкого – оккупанты неоднократно вели огонь по украинским позициям из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов. Из противотанкового ракетного комплекса противник обстреливал защитников Крымского, из гранатометов – защитников Катериновки, а из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие неподалеку Станицы Луганской. В светлую суток российский агрессор вел огонь из минометов калибра 120 и 82-мм неподалеку Новозвановки, а по позициям вблизи Новоалександровки захватчики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На Донецком направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена на Приазовье. В частности, минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы боевики применили у Лебединского. Из 82-мм міномету и пехотного вооружения российско-оккупационные подразделения вели огонь по украинским опорных пунктах вблизи Павлополя, а из минометов калибра 120-мм – в районе Широкиного. Кроме того, неподалеку Богдановки противник осуществил обстрел из вооружения БМП, а у Водяного – из стрелкового оружия.
Как сообщал УНИАН, недавно беспилотники ОБСЕ "заметили" танковую позицию боевиков на Луганщине.