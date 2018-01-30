Террорист Стрелков ответил на решение по иску родственников жертв катастрофы MH17
Так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что ему "ни тепло, ни холодно" от решения суда по иску родственников жертв крушения малайзийского "Боинга".
"Поскольку я уже чуть ли не "террорист номер 1 в мире", что мне опасаться? Мне от этого ни тепло ни холодно, хуже не будет", — сказал Гиркин в комментарии "Дождю".
Он предложил родственникам погибших "что-нибудь получить от него". "Я что, против что ли? (...) Если у меня появится лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за "неизвестно кем сбитый "Боинг", мне не жалко будет помочь людям", — добавил Гиркин.
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Ранее стало известно, что в США несколько родственников погибших в крушении малайзийского "Боинга" под Донецком выиграли иск к Гиркину и получили право на 20 млн долларов компенсаций каждый. Это решение окружной суд в Иллинойсе принял 21 декабря 2017 года. Общая сумма компенсаций, которые могут получить истцы, составила 400 млн долларов.
О том, что родственники 18 погибших пассажиров "Боинга" подали в США иск на $ 900 млн к Стрелкову, стало известно в июле 2015 года. В иске его обвиняют в организации обстрела самолета.
Как сообщал УНИАН, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит пророссийскими боевиками в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года – погибли все 298 человек, которые находились на борту.
Международная команда по расследованию этой авиакатастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.
В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.
В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию Bellingcat.