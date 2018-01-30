Террорист Стрелков ответил на решение по иску родственников жертв катастрофы MH17

В иске террориста Стрелкова обвиняют в организации обстрела самолета.

Так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что ему "ни тепло, ни холодно" от решения суда по иску родственников жертв крушения малайзийского "Боинга".

"Поскольку я уже чуть ли не "террорист номер 1 в мире", что мне опасаться? Мне от этого ни тепло ни холодно, хуже не будет", — сказал Гиркин в комментарии "Дождю".

Он предложил родственникам погибших "что-нибудь получить от него". "Я что, против что ли? (...) Если у меня появится лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за "неизвестно кем сбитый "Боинг", мне не жалко будет помочь людям", — добавил Гиркин.

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Ранее стало известно, что в США несколько родственников погибших в крушении малайзийского "Боинга" под Донецком выиграли иск к Гиркину и получили право на 20 млн долларов компенсаций каждый. Это решение окружной суд в Иллинойсе принял 21 декабря 2017 года. Общая сумма компенсаций, которые могут получить истцы, составила 400 млн долларов.

О том, что родственники 18 погибших пассажиров "Боинга" подали в США иск на $ 900 млн к Стрелкову, стало известно в июле 2015 года. В иске его обвиняют в организации обстрела самолета.

Как сообщал УНИАН, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит пророссийскими боевиками в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года – погибли все 298 человек, которые находились на борту.

Международная команда по расследованию этой авиакатастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию Bellingcat.