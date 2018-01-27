Оккупанты на Донбассе координируют боевую подготовку с российскими войсками Южного округа – Минобороны

На полигонах в Донецкой и Луганской областях и в Южном военном округе 24-25 января прошли скоординированные совместные учения боевиков и российских войск.

Оккупационные силы на востоке Украины координируют боевую подготовку с российскими вооруженными силами Южного военного округа.

Читайте такжеВ Луганске боевики помешали наблюдателям ОБСЕ посетить склад с российским "гумконвоем"Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута.

«Оккупационные силы проводят мероприятия боевой подготовки на территории востока Украины, которые планируются и координируются в соответствии с мероприятиями боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации на территории России, в частности - Южного военного округа», - сказал он.

По словам пресс-секретаря, 24-25 января на полигонах в Донецкой и Луганской областях и в Южном военном округе состоялась скоординированная огневая подготовка с использованием стрелкового оружия, артиллерии, танков и беспилотных летательных аппаратов.