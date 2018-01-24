Перемирие закончилось: боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенного вооружения

Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины на Донецком направлении из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 24 января 2018 года.

«Более полутора суток продержался режим прекращения огня в районе проведения АТО. Однако сегодня днем российско-оккупационные войска таки обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями», - отметили в штабе.

Читайте такжеПод Горловкой военные подбили грузовик с российскими артиллеристами - СМИ (видео)

На Донецком направлении, сказано в сводке, оккупанты применили минометы на Приазовье. Из временно неподконтрольной украинскому правительству Саханки они вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм по опорным пунктам сил АТО вблизи Лебединского.

На других участках обороны ВСУ обстрелов не зафиксировано.

«Подразделения украинской армии строго соблюдают Минские договоренности, гарантируя выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня», - подчеркнули в штабе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, в штабе АТО сообщили, что впервые за долгое время на Донбассе минувшие сутки прошли сутки прошли без нарушений режима прекращения огня.

В Министерстве иностранных дел Украины связали прекращение огня на Донбассе с визитом в Украины 23 января специального представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курта Волкера.