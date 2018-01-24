Террористы в соцсетях: в донецкой области СБУ разоблачила информаторов "ДНР"

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность сети информаторов террористической организации «ДНР», которые передавали данные об украинских военных российским спецслужбам.

Как сообщили в пресс-центре СБ Украины, оперативники спецслужбы задокументировали, что четверо жителей Донецкой области, которые входили в агентурную сеть террористов регулярно передавали через аккаунты в соцсетях информацию о силах антитеррористической операции.

«Злоумышленники, в частности, сообщали кураторам из спецслужб Российской Федерации данные о дислокации и передвижения военных подразделений, задействованных в АТО в Краматорском и Славянском районах», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ также установили, что информаторы администрировали антиукраинские сообщества в российских соцсетях, где размещали специально подготовленные материалы с призывами к изменению границ территории Украины.

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Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили у четырех информаторов компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались для передачи информации представителям террористов и осуществления антиукраинской пропаганды.

В СБУ отметили, что за такие противоправные действия предусмотрена ответственность по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года контрразведка Службы безопасности Украины прекратила в Харьковской области деятельность агентурной сети российской разведки.