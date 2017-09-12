На Харьковщине мужчина организовал агентурную сеть по заданию российских спецслужб

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) прекратила в Харьковской области деятельность агентурной сети российской разведки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ установила, что житель области по заданию российских кураторов создал агентурную сеть из 18 человек, в состав которой входила агентурно-боевая группа и информаторы. Куратор группы находился в российском городе Белгород.

Сотрудники СБУ зафиксировали неоднократные поездки главаря группы в Россию для получения заданий. Организатор сети был задержан после получения тайных данных о военных разработках в рамках государственного оборонного заказа.

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При обысках у него изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, предоставленные представителями российских спецслужб для передачи разведывательных данных. У организатора также выявлено 14 носителей информации, в том числе со сведениями с грифом ограничения доступа, адреса электронных ящиков с паролями и пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ.

Также были проведены обыски по местам проживания других участников агентурной сети, установленных украинской контрразведкой, во время которых были задокументированы доказательства работы на спецслужбы РФ.

СБУ также обнаружила у одного из членов группы координаты тайника с оружием и боеприпасами для совершения диверсий. Из тайника изъяли два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку.

Организатору группы и 6 ее участникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские сети остаются инструментами спецопераций спецслужб РФ в необъявленной войне против Украины, поэтому борьба и их сокращение в Украине продолжится.