Сутки в АТО: в результате минометного обстрела боевиков один украинский военный погиб

Вторая половина прошедшего дня, начиная примерно с 17.30, прошла без нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Однако вчера днем, наблюдалась огневая активность боевиков российско-оккупационных войск.

Читайте такжеДругого такого села на карте АТО нет: на Донбассе ВСУ и боевики "поделили" населенный пункт (видео)"Враг продолжал применять минометы различных калибров, нагло нарушая Минские договоренности, не только по позициям защитников Украины, но и в сторону оккупированного ими же прифронтового населенного пункта", - отметили в пресс-центре.

На Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по нашим опорным пунктам в районе Троицкого. Неоднократно из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов агрессор обстреливал оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины неподалеку Луганского.

На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по позициям вокруг Новотроицкого. "Здесь же, с целью провокационных обвинений сил АТО, они вели минометный огонь поочередно в сторону наших опорных пунктов и по инфраструктуре временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска", - говорится в сообщении.

"В результате вражеского минометного обстрела, к сожалению, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", - подытожили в пресс-центре.