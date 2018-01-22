Сутки в АТО: боевики дважды обстреляли украинских военных на Светлодарской дуге

Почти сутки продолжался режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Читайте такжеНа Донбассе хотят создать зоны безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры"Однако, поздно вечером, около 23.00, российско-оккупационные войска не удержались от провокаций и грубо нарушили Минские договоренности. На протяжении минувших суток зафиксировано два обстрела со стороны боевиков по позициям Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении противник применил тяжелые минометы на Светлодарской дуге. Дважды, с временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка, враг вел огонь из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского.

На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

"Вследствие обстрелов, на протяжении минувших суток ни один украинский защитник не пострадал", - подытожили в пресс-центре.