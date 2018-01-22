Боевики обстреляли неподконтрольный Украине Докучаевск

Боевики обстреляли из тяжелого вооружения город Докучаевск, расположенный на неподконтрольной Украине территории.

По неподтвержденным данным, в результате обстрела пострадали гражданские лица, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

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"Сегодня российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения, предположительно из 82-мм минометов, неподконтрольный украинской власти город Докучаевск. По неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения. Наши военнослужащие, которые выполняют задачи вблизи населенного пункта Новотроицкое, заметили, что во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО возле Новотроицкого, так и в сторону ими же захваченного Докучаевска", - говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе, таким образом боевики в очередной раз создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, с начала суток в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.