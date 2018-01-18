Обострение в зоне АТО: трое украинских бойцов погибли, еще пятеро получили ранения

За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки совершили 7 обстрелов позиций ВСУ, трое украинских военнослужащих погибли, еще 5 получили ранения.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. На Луганском направлении боевики активизировались в темное время суток в районе Светлодарской дуги. Враг вел огонь из гранатометов различных видов и 120-мм минометов вокруг населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении оккупанты нарушали договоренности о прекращении огня из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Песков.

Из минометов такого же калибра захватчики обстреливали опорные пункты вокруг Верхнеторецкого, а из гранатометов и стрелкового оружия - провоцировали воинов ВСУ на боевое противостояние неподалеку Новотроицкого.

Особую огневую активность противник также проявлял в пригороде Авдеевки. В частности, на подступах к этому прифронтовому городу агрессор более часа вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Гранитного незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие из стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один военнослужащий. Также с грустью сообщаем, что, за минувшие сутки, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва техники на мине, ранения несовместимо с жизнью получили двое наших воинов. Еще пятеро военнослужащих получили боевых травм", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что ВСУ в двух случаях были вынуждены открывать огонь из вооружения не запрещенного минского соглашениями.