На Донбассе за два праздничных дня в результате пьяных ссор и собственной неосторожности погибли 7 боевиков - разведка

На временно оккупированных территориях Донбасса за два праздничных дня в результате пьяных ссор и собственной неосторожности погибли 7 боевиков, двое получили ранения, еще один совершил суицид.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Минобороны.

«Несмотря на усилия российского оккупационного командования по поддержанию воинской дисциплины в рядах боевиков, количество преступлений и происшествий в соединениях и частях так называемых 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов возросло", - сказал он.

В частности, как отметил Мотузяник, 31 декабря в одной из частей 1-го АК во время ссоры между офицерами и их подчиненными "один из военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четверо боевиков погибли, из них - один офицер, и еще двое получили ранения ".

Также в новогоднюю ночь трое пьяных российских военнослужащих из т.н. «1-го армейского корпуса» решили использовать для приготовления пищи неисправный газовый баллон, который взорвался и привел к их гибели, сообщил пресс-секретарь.

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Кроме того, 1 января пьяные боевики 1 АК совершили два дорожно-транспортных происшествия, в результате чего были повреждены автомобили.

В тот же день в Луганске боевики 2 АК, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, избили гражданских лиц, которые якобы нарушали правила пользования пиротехническими средствами вблизи расположения части.

"Также, как стало известно нашей разведке, в новогоднюю ночь боевик из 2-го армейского корпуса под воздействием наркотических веществ совершил суицид. По указанию командования, он был уволен задним числом - 28-м декабря", - сказал Мотузяник.