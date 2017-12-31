В Минобороны рассказали о планах контролируемых Россией боевиков на Донбассе

В Министерстве обороны Украины заявили о возможной подготовке контролируемых Россией террористов на Донбассе к наступательным действиям.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.

"Российские офицеры, назначенные в ходе последней ротации на командные должности в соединениях и частях незаконных вооруженных формирований, пытаются повысить боевые способности подчиненных подразделений. В частности, они обязали местных главарей постоянно увеличивать количество и продолжительность занятий по боевой подготовке, в том числе с интенсивным использованием боевых машин", - сказал спикер.

"И это не позволяет боевикам проводить надлежащее обслуживание военной техники. Так, в течение недели в одной из частей так называемого 1-го армейского корпуса во время занятий сгорели две силовые установки на двух танках. И еще несколько машин из-за нарушения режима эксплуатации требуют серьезного ремонта" , - добавил Мотузяник.

Однако, по его словам, усиление боевиками внимания к применению боевых машин свидетельствует о возможной подготовке к наступательным действиям.

"Усиление противником внимания к применению боевых машин свидетельствует о возможной подготовке к наступательным действиям. И при этом пренебрежение российскими офицерами вопросами обслуживания техники указывает на вероятность ее пополнения с территории Российской Федерации", - отметил представитель Минобороны.