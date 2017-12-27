Освобожденные из плена "ДНР" 58 украинцев отправились из Горловки в Майорск

58 освобожденных из плена контролируемых Россией "ДНР" украинских заложников отправились из оккупированной Горловки к контрольному пункту въезда-выезда Майорск на линии разграничения в Донецкой области.

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Об этом пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил в социальной сети Facebook.

"По словам Ирины Геращенко, автобусы с нашими 58 ребятами отправились из Горловки в Майорск", - сообщил пресс-секретарь президента.

"Это означает, что через 20 минут все 74 наших заложника будут на контролируемой территории", - добавил он.