Освобожденные из плена "ДНР" 58 украинцев отправились из Горловки в Майорск
17:14, 27 декабря 2017Война
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Все 74 освобожденные украинские заложники будут на контролируемой Украиной территории через 20 минут.
Иллюстрация REUTERS
58 освобожденных из плена контролируемых Россией "ДНР" украинских заложников отправились из оккупированной Горловки к контрольному пункту въезда-выезда Майорск на линии разграничения в Донецкой области.
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Об этом пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил в социальной сети Facebook.
"По словам Ирины Геращенко, автобусы с нашими 58 ребятами отправились из Горловки в Майорск", - сообщил пресс-секретарь президента.
"Это означает, что через 20 минут все 74 наших заложника будут на контролируемой территории", - добавил он.
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