Как на Донбассе проходит масштабный обмен пленными (фоторепортаж)

Возле контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" начался обмен заложниками.

Три автобуса с 16 украинцами, которые удерживались в плену «ЛНР», вернулись на контролируемую властями территорию Украины, сообщает «Громадське».

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«На подконтрольную Украине территорию вернулись 3 автобуса с 16 украинцами, которые находились в плену самопровозглашенной «ЛНР». В одном из автобусов российские, сепаратистские СМИ, еще в одном - представители самопровозглашенной республики», - говорится в сообщении.

Кроме того, СМИ со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую сообщает, что 43 человека из 306 удерживаемых с украинской стороны, которые должны были быть переданы боевикам, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

По словам Лутковской, каждого из них будут спрашивать в присутствии представителей Красного креста, хотят ли они возвращаться на неподконтрольные Украине территории.