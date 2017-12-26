Сайдик призвал обеспечить достойные условия во время обмена заложников на Донбассе

Специальный представитель ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, посол Мартин Сайдик призвал все стороны конфликта на Донбассе обеспечить достойные условия при обмене украинских заложников.

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Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ. "Я искренне приветствую тот факт, что стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами 27 декабря 2017 года. Это является тем важным шагомЧ которого так ждали как заключенные, так и их семьи. Данный гуманитарный жест имеет еще большее символическое значение в период Рождественских и Новогодних праздников", - заявил Сайдик.

"Я призываю стороны обеспечить достойные условия и выразить уважение к каждому человеку, подлежащему обмену", - отметил спецпредставитель ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Геращенко заявила, что в плену контролируемых Россией боевиков на оккупированном Донбассе находится 170 граждан Украины.

Лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук сообщил, что домой могут вернуться 380 человек.

Так, украинская сторона готова освободить 306 человек, которые содержатся в тюрьмах на подконтрольной правительству территории, контролируемые Россией боевики - 74 украинских заложника.

25 декабря Медведчук заявил, что место и точное время обмена пленными 27 декабря установлены, но не обнародуются из соображений безопасности.