Чудо в День Святого Николая: волонтер рассказал, что в Новолуганском 20 детей могли попасть под обстрел боевиков

Волонтер из Беларуси Андрей Стрижак рассказал Радио Свобода о подробностях обстрела Новолуганского 18 декабря. Он отметил, что было прямое попадание в детский сад. По словам волонтера, то, что обошлось без жертв - "это удивительный факт".

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"Местные жители, конечно, немножко мистифицируют этот момент. Это был день святого Николая Угодника, и они говорят, что он их спас. На самом деле, есть абсолютно рациональное объяснение: как раз в честь дня святого Николая в местном ДК был концерт приезжей театральной труппы из Харькова, и очень многие жители были в момент обстрела на этом представлении. Наверняка это спасло жизни 20 детям и их родителям, которые в момент обстрела, примерно в 17-18 часов, как правило, забирают детей из детского сада, после чего автобус их развозит по домам. Если бы это было не 18-го числа, например, а на день раньше, то в момент попадания "Града" в детский сад там бы находились минимум 20 человек воспитанников, плюс родители, плюс весь персонал, и ясно, что жертв было бы намного больше", - рассказал волонтер.

"Это достаточно серьезное нарушение правил ведения войны. Лично я это расцениваю как военное преступление", - подчеркнул волонтер.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела боевиками из «Градов» поселка Новолуганское 18 декабря повреждено около 50 зданий, в том числе школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. Ранены 8 человек, среди которых один ребенок. 6-летняя девочка, которая получила психологическую травму, находится в больнице.