После обстрелов Новолуганского найдены обломки снарядов, которые никогда не находились на вооружении ВСУ
Это в очередной раз подтверждает факт присутствия Вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины.
После обстрелов поселка Новолуганское Донецкой области следователи нашли осколки снарядов, которые на вооружении Вооруженных сил Украины никогда не находились.
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
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"После обстрелов найдены осколки снарядов и реактивных двигателей системы «Град» с маркировками, которые, согласно информации Министерства обороны Украины, на вооружении Вооруженных сил Украины никогда не находились", - говорится в сообщении.
Таким образом, отметили в ГПУ, "в очередной раз выявлены факты присутствия Вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины".
Как сообщал УНИАН, в результате обстрела боевиками из «Градов» поселка Новолуганское 18 декабря повреждены 50 зданий, в том числе школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. Ранены 8 человек, среди которых один ребенок. 6-летняя девочка, получившая психологическую травму, находится в больнице.