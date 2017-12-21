У Лаврова нашли причину выхода российских офицеров из СЦКК: нежелание сдавать отпечатки пальцев

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что российские офицеры покинули СЦКК из-за того, что Украина требует для иностранцев при въезде в страну предоставлять персональные сведения и биометрические данные, включая отпечатки пальцев.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Президентом Украины подписан указ об усилении контроля за въездом и выездом иностранцев из страны и их пребывание на ее территории. Процедура реализации: предоставление избыточных персональных сведений и биометрических данных, включая отпечатки пальцев, являются неприемлемыми для представителей Минобороны РФ, поскольку противоречит требованиям российского законодательства о статусе военнослужащих», - сказала Захарова.

По ее словам, Украина использует факт вывода российских военнослужащих в информационном противостоянии и обвиняет «агрессора извне»

«Мы призываем власти Украины не перекладывать ответственность и сфокусироваться на безоговорочном выполнении Минских соглашений… Рассчитываем, что зарубежные партнёры по нормандскому формату и США сумеют использовать имеющиеся у них влияние, чтобы побудить к этому киевские власти», - сказала Захарова.

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Она напомнила, что российские офицеры из СЦКК покинули территорию Украины 19 декабря и это был «вынужденный шаг» из-за позиции Киева, который якобы отдает предпочтение «силовому варианту решения проблемы Донбасса».

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в МИД РФ заявили, что Россия прекращает работу своих представителей в СЦКК из-за «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительное отношение украинских военнослужащих» к российским военным.

Также в МИД РФ отметили, что еще одной причиной отзыва российских офицеров из СЦКК является введение Украиной с 1 января 2018 года нового порядка въезда и пребывания граждан России.

В МИД Украины считают, что это решение РФ существенно подрывает Минские соглашения.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.

20 декабря представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях: «утверждение положения о СЦКК, их статус, гарантии безопасности и т.д.».