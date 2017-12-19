Яценюк: Выход России из СЦКК - это отказ от мирного плана и стремление заморозить конфликт

Выход России из Совместного центра по контролю и координации на Донбассе имеет целью только одно – “эскалацию конфликта, отказ от мирного плана, дальнейшее содержание территории Донецкой и Луганской территорий, в том числе, останавливает прогресс Украины - как в экономике, так и в национальной безопасности, - и разыгрывание этой карты на российских президентских выборах”, - подчеркнул лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк в программе “Свобода слова” на телеканале ICTV в понедельник, 18 декабря.

"То, что сегодня сделала Российская Федерация, - это еще один шаг и еще одно подтверждение того, что никаких мирных договоренностей Россия не собирается выполнять. Они очень много говорили о так называемых Минскиех договоренностях, но, фактически, сегодняшним решением Российская Федерация заявила - они считают, что они не являются стороной конфликта”, - сказал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Россия и российский президент “используют эту ситуацию в собственных предвыборных целях”: “В 2018 году состоится переназначение российского президента на следующий срок. И украинская карта, как говорит российский президент, будет основной в его внутриполитической борьбе. Ему больше ничего продавать своему российскому народу”.

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Кроме того, подчеркнул он, это и "попытка России поставить Украину и весь западный мир в ситуацию, когда Россия будет навязывать свои правила относительно введения миротворцев на территорию Донецка и Луганска".

Арсений Яценюк напомнил, что Российская Федерация приняла решение о выходе из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничение именно в тот день, сказал он, когда прошло сто лет со времени направления Украине манифеста за подписью Ленина, Сталина и Троцкого и объявления войны Украине со стороны большевистской России.

Лидер “Народного фронта” подчеркнул, что цель Российской Федерации “была, есть и остается неизменной”: “Россия никогда не смирится с тем, что Украина выбрала свой путь - подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Россия никогда не смирится с тем, что украинские граждане получили право безвизовых поездок в Европейский Союз. Россия никогда не смирится с украинской независимостью”.

“Путин сам сознает, что, ув'язавшись в войну в Украине, очень много теряет. И сейчас они моделируют ситуацию, чтобы вернуть Донецк и Луганск Украине, но только на российских условиях. И здесь должна быть основная дискуссия - как в правящей коалиции, так и среди всего политикума, - на каких условиях Украина вернет свои территории. И это, в первую очередь, должны быть исключительно украинские национальные интересы и исключительно те условия, которые мы выставляем”, - подчеркнул он.

В том числе, как он отметил, это и вопросы миротворческой миссии, которая предлагалась западными партнерами и Президентом Порошенко: “Но важно, чтобы эта миротворческая операция не заморозила конфликт на Донбассе. Потому что, к сожалению, большинство тех случаев, когда вводились миротворцы на различные территории, приводили к тому, что конфликт просто замораживался”.

“Вызывающее поведение России имеет целью только одно – эскалацию конфликта, отказ от мирного плана, дальнейшее содержание территории Донецка и Луганска как такой территории, которая, в том числе, и останавливает прогресс Украины - как в экономике, так и в национальной безопасности. И разыгрывание этой карты - на российских президентских выборах”, - подчеркнул Арсений Яценюк.