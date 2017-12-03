Боевики вновь обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

В воскресенье боевики ОРДО обстреляли "Донецкую фильтровальную станцию". Об этом 3 декабря заявили в КП "Компания "Вода Донбасса".

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"В 16:45 два боеприпаса попали на территорию станции – один возле проходной, второй – возле гаража. Осколками повреждены OSB-плиты, которые установлены на окна вместо стекол", - отметили в "ДФС".

Сотрудники станции находятся в бомбоубежище. Как известно, в ОБСЕ сообщали, что камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала разрывы снарядов и взрывы неопределенного происхождения.