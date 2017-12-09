Боевики на время закрытия пункта "Станица Луганская" предложили другой путь длиной 250 км

Боевики на время закрытия на линии разграничения КПВВ «Станица Луганская» предложили гражданам альтернативный путь на контролируемую Украиной территорию - через Россию, длиной 250 км.

Читайте такжеНа Донбассе боевики обстреляли пункт пропуска "Майорск"Об этом говорится в сообщении Украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), размещенном на сайте Минобороны.

Напоминается, что с 9 по 10 декабря КПВВ «Станица Луганская» закрыт в связи с проведением ремонтных работ на мосту.

Учитывая насущные потребности жителей региона, Украинская сторона СЦКК предложила осуществлять пропуск лиц через КПВВ «Золотое».

«Однако главари ОРЛО в очередной раз заблокировали указанную инициативу и препятствуют даже временному открытию подготовленного КПВВ «Золотое», - отмечается в сообщении.

«Вместе с тем, так называемое «руководство» ОРЛО предложило абсурдный вариант - проезд через неконтролируемый пункт пропуска «Изварино», согласно которому луганчане будут вынуждены дважды пересекать государственную границу Украины и преодолевать расстояние более 250 километров», - добавили в Украинской стороне СЦКК.

«Такое неуважительное решение руководителей боевиков может быть расценено только как издевательство над местным населением и полное пренебрежение их правами и интересами», - подчеркнули в Украинской стороне СЦКК.

Как сообщал УНИАН, недавно было договорено, что 9-10 декабря в тестовом режиме на время ремонта моста на КПВВ в Станице Луганской будет работать КПВВ «Золотое». Планируется, что пункт «Станица Луганская» возобновит работу 11 декабря.

Ремонтные работы на мосту возле КПВВ «Станица Луганская» начались сегодня согласно плану.

Украинская сторона открыла со своей стороны пункт пропуска «Золотое», а террористы отказались это сделать.

В рамках ранее достигнутых Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе договоренностей украинская сторона трижды предпринимала попытки открыть пешеходное и транспортное движение через пункт пропуска «Золотое». Последний раз это было 20 октября сего года. Однако оккупанты отказывались от взятых на себя обязательств.