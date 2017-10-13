В ОБСЕ настаивают на открытии КПВВ в Золотом и Счастье

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что необходимо открыть контрольные пункты въезда/выезда на линии соприкосновения в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области.

Об этом он заявил журналистам через скайп-включение из зоны проведения АТО.

"У жителей линии разграничения одно послание к тем, кто у власти: время уже прийти в себя и вернуться к реальности. Население на востоке Украины устало от обещаний. Они хотят реальных, конкретных и неотложных действий. Перечень этих действий достаточно длинный, но для начала стороны должны открыть новые КПВВ на линии соприкосновения, а именно в Золотом и Счастье. Они должны отремонтировать мост в Станице Луганской, поврежденные газопроводы в Марьинке, возобновить газоснабжение в Пикузах и Крутой Балке, а также открыть дорогу между Новоазовском и Мариуполем, между Пикузами и Мариуполем, и многие другие дороги. И эти шаги необходимо сделать уже сейчас, пока не пришла зима", - подчеркнул Хуг.

Читайте такжеС 1 сентября контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" меняет режим работы

Как сообщал УНИАН, КПВВ "Золотое" в Луганской области был открыт 31 марта 2016 года, но проработал всего несколько часов. Такая ситуация сложилась в связи с постоянными обстрелами со стороны оккупантов и отказом боевиков осуществлять со своей стороны пропуск людей и транспорта. Украинская сторона в Минске неоднократно поднимала вопрос разблокирования боевиками этого контрольного пункта.