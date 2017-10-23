Боевики блокируют открытие КПВВ "Золотое"

Боевики блокируют открытие контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» через линию соприкосновения в районе проведения АТО, чем осложняют гуманитарную ситуацию в Донбассе. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

В СЦКК напомнили, что КПВВ «Золотое» со стороны территории, подконтрольной правительству Украины, с 20 октября начал свою работу в штатном режиме. Вместе с пограничниками пассажиро-транспортный поток людей и транспортных средств через КПВВ в обоих направлениях (до населенных пунктов, расположенных в так называемой «серой» зоне) обеспечивают сотрудники фискальной службы и Национальной полиции. Рядом с КПВВ размещена и осуществляет патрулирование наблюдательная группа украинской стороны СЦКК.

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«К сожалению, КПВВ со стороны ОРЛО с 20 октября текущего года остается закрытым. НВФ ОРЛО отказываются обеспечивать осуществление пересечения линии соприкосновения гражданским населением и транспортными средствами со своей стороны», - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, официальных разъяснений от ОРЛО не поступало. Однако, по его словам, неофициально их представители сообщили мониторинговой миссии ОБСЕ о том, что не готовы открыть КПВВ в связи с техническими обстоятельствами и неудовлетворительным состоянием асфальтового покрытия.

В СЦКК отметили, что налаживание полноценной работы КПВВ «Золотой» позволит перераспределить часть пассажиропотока и в значительной степени разгрузит КПВВ «Станица Луганская». Это, в свою очередь, значительно улучшит гуманитарную ситуацию в регионе и позволит провести качественный ремонт моста на КПВВ «Станица Луганская», техническое состояние которого угрожает безопасному передвижению по нему мирного населения.

Украинская сторона СЦКК в очередной раз обращает внимание на «слабое влияние» российской стороны СЦКК на руководство ОРЛО в вопросе открытия со стороны ОРЛО КПВВ «Золотое». «Сознательное затягивание и блокирование решения данного вопроса свидетельствует о том, что руководство ОРЛО продолжает цинично игнорировать интересы гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, не желает разгрузить КПВВ «Станица Луганская», демонстрирует заинтересованность в ухудшении гуманитарной ситуации в Луганской области и стремится к дальнейшему обострению противостояния на Донбассе», - подчеркнули в СЦКК.

Как сообщал УНИАН, КПВВ «Золотое» в Луганской области был открыт 31 марта 2016, но проработал всего несколько часов. Такая ситуация сложилась в связи с постоянными обстрелами со стороны оккупантов и отказом боевиков осуществлять со своей стороны пропуск людей и транспорта.

20 октября 2017 украинская сторона со своей стороны возобновила работу КПВВ «Золотое» несмотря на отсутствие подтверждения открытия КПВВ со стороны ОРЛО.

«Золотое» единственный КПВВ в Луганской области, который предполагает автомобильное движение.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим тишины, вследствие чего один военнослужащий сил АТО получил ранения.