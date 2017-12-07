В Украине завершают разработку нового ракетного комплекса

Новейший оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" находится на завершающей стадии разработки и в течение года перейдет на этап испытаний на полигоне.

Об этом сообщил директор "Павлоградского химического завода" Леонид Шиман, передает "Днепроград".

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"Разработка комплекса уже находится на финальной стадии. Сейчас почти завершены испытания системы управления и перемещения ракет, гидравлики, механики и всего, что связано с транспортировкой. Скорее всего, в течение года ОТРК выйдет на полевые испытания", - рассказал он.

Как отметили эксперты, ОТРК "Гром" будет принят на вооружение Вооруженных сил Украины в течение 3-4 лет. Это значительно усилит оборону, ведь на базе этого ракетного комплекса могут быть созданы противоракетные, противовоздушные, тактические и стратегические средства обороны. В частности, ракеты "Грома" смогут эффективно поражать цели на расстоянии в несколько сотен километров и пробивать вражеский противовоздушный защита на 96%.